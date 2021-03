Brand in Wohnhausanlage in Oberpiesting

In der Nacht auf Freitag kam es in Oberpiesting (Bezirk Wiener Neustadt Land) zu einem Brand einer Wohnhausanlage. Gegen 23.17 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Oberpiesting, Markt Piesting und Wopfing zu dem Brand in der Hauptstraße alarmiert.

Vor dem Eingangsbereich des Wohnhauses kam es aus derzeit noch unbekannter Ursache zu einem "Brand von Unrat". Beim Eintreffen der Feuerwehren war der Brand zwar bereits gelöscht, doch durch die starke Rauchentwicklung war das Stiegenhaus verraucht. Aus diesem Grund wurden die Wohnungen des Hauses von den Feuerwehren evakuiert.