„Schwierige Geburt“ dauerte 4 Jahre: Flugpolizei hebt verspätet ab

Rasche Verlegung

Die Nachbarschaft zur Cobra bringe wichtige Synergieeffekte für den Ernstfall. „Wir führen hier Sondereinheit und Flugpolizei räumlich zusammen, damit können Einsatzkräfte bundesweit rasch verlegt werden.“ Wie dringend erforderlich das sein kann, habe der Terroranschlag in Wien am 2. November 2020 mehr als eindringlich gezeigt, erklärte ÖVP-Innenminister Karl Nehammer. Die ersten Hubschrauber sollen Anfang 2023 von der neuen Flugeinsatzstelle in Wiener Neustadt aus abheben.

Mit der neuen Zentrale enden auch die beengten Verhältnisse der Wartungstechniker in Wien. Mit dem Neubau wird es endlich ausreichend Platz für die technische Instandsetzung der 16 Polizeihubschrauber geben, meint Stella.