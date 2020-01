Kickl wurde ausgebootet: Flugpolizei auf Kurs Wiener Neustadt

Das Gelände liegt abseits des bewohnten Gebietes neben dem Militärflugplatz. Damit ist kein Anflug über bebautes Gebiet nötig. Starts und Landungen erfolgen über polizeilichem Sperrgebiet.

Gebaut wird ein Hangar samt Pilotenschule und Wartungsbetrieb für mindestens acht Maschinen. Parallel dazu bleibt der Hubschrauber mit dem speziellen Infrarotsystem FLIR (Forward Looking InfraRed) für die Nachteinsatzflüge am Flughafen Schwechat stationiert. Kickl hatte den FLIR-Hubschrauber als Argument gegen Wiener Neustadt und für Schwechat herangezogen. Dabei war die Stationierung der 24-Stunden-Maschine in Schwechat bei dem Gesamtprojekt nie zur Diskussion gestanden, heißt es aus dem Innenministerium.

Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger ( ÖVP) registrierte mit Freude, dass der Bau der Flugeinsatzstelle im neuen Regierungsprogramm verankert ist. Schneeberger hatte damals zusammen mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von Kickl „Pakttreue“ verlangt – vergebens.