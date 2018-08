Flugpolizei: Brisante Standort-Studie

Das Innenministerium hat den Bau der neuen Einsatz- und Ausbildungszentrale der Flugpolizei in Wiener Neustadt scheinbar über Bord geworfen. Und das, obwohl eine bereits fertige Studie sich ganz klar für den Standort am Gelände der Sondereinheit Cobra in Wiener Neustadt als beste Wahl ausgesprochen hat. Zwei weitere geprüfte Standorte am Flugplatz in Bad Vöslau ziehen im Vergleich deutlich den Kürzeren. Auch eine weitere Variante am Flughafen Wien-Schwechat ist aus Platzgründen kaum durchführbar.

Wie vom KURIER berichtet, sollte die 45 Mann starke Flugeinsatzzentrale wegen der Anrainerprobleme von Wien-Meidling nach Wiener Neustadt verlegt werden. Obwohl bereits 500.000 Euro an Steuergeld in die Planungen samt Architekturwettbewerb geflossen sind und Ex-ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 2017 den Startschuss für das Projekt gaben, machte FPÖ-Innenminister Herbert Kickl den handelnden Personen einen Strich durch die Rechnung. Kurz vor dem geplanten Baustart im heurigen Frühjahr stoppte das Ministerium das Vorhaben. Offiziell, um die Standortfrage neu zu bewerten – weil jener Hangar am Flughafen Schwechat abgerissen wird, in dem der FLIR-Hubschrauber für den 24-Stunden-Betrieb eingestellt ist. Insider vermuteten dahinter jedoch ein Politikum. Laut einer Studie, die nun in Niederösterreich die Runde macht und dem KURIER zugespielt wurde, sprechen sämtliche Sachargumente für Wiener Neustadt:

Ausreichend große Fläche (ca. 8000 )

Nähe zum ÖAMTC-Flugrettungsstützpunkt

Synergieeffekte durch die Nähe zur Spezialeinheit Cobra

Bund als Grundeigentümer

Ein geschlossenes Sicherheitsareal

Erweiterungspotenzial