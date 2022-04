Schwerster Missbrauchsfall seit Jahren: Fast 20 Kinder als Opfer von Klettertrainer

Hunderte Eltern aus Wien und NÖ vertrauten ihm ihre Kinder an. Sie wähnten ihre Sprösslinge in guten Händen, genoss der 35-Jährige doch als talentierter Klettertrainer, Kinderbetreuer und Tagesvater an einer renommierten Adresse in Niederösterreich einen ausgezeichneten Ruf.

Damit ist es seit Monaten vorbei. Die Causa rund um den Sporttrainer hat sich als einer der größten Missbrauchsfälle der vergangenen Jahre in Österreich entpuppt. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat nach siebenmonatigen Ermittlungen Anklage gegen den Klettertrainer wegen Vergewaltigung, schwerem sexuellen Missbrauch von Unmündigen und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses in zahlreichen Fällen eingebracht, bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Erich Habitzl.