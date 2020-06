Schwer kranker Hubert braucht Hilfe

Tanja Platzer und Thomas Müllner betreiben in Unterwölbling bei Krems an der Donau ein Weingut. Dafür sind sie auf Hilfe von saisonalen Arbeiterinnen und Arbeitern angewiesen.

Eine davon ist Bernadetta Ziewinski, die der Familie mittlerweile ans Herz gewachsen ist. Sie wollen ihr nun helfen, denn sie bangt um das Leben ihres Sohnes Hubert. Als er sieben Jahre alt war, wurde bei ihm das „ Arnold Chiari Typ 1“-Syndrom diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine extrem seltene Krankheit, bei der es, wenn sie unbehandelt bleibt, zu schweren Behinderungen und in der Folge zum frühzeitigen Tod kommt.

Klinik in Barcelona

Im Jahr 2017 wurde Hubert bereits am Gehirn operiert, wonach sich jedoch sein Gesundheitszustand nur für kurze Zeit verbesserte. Nun hat seine Mutter von einer speziellen Klinik in Barcelona, Spanien, erfahren. Es ist weltweit das einzige Krankenhaus, das auf diese Krankheit spezialisiert ist. „Es ist für jede Mutter die Hölle, das Leiden seines Kindes und die langsame Todesursache dieser Krankheit verstehen zu lernen. Aber da bekam ich wieder Hoffnung“, sagt Ziewinski. Die einzige Möglichkeit, dem 11-Jährigen zu helfen, und damit sein Leben zu retten, bestehe in einer Operation. Doch der Selbstkostenanteil beträgt 19.300 Euro. Daher wurde nun von der Siepomaga Stiftung in Polen, wo die Familie herkommt, eine Sammelaktion ins Leben gerufen.