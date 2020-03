Waldviertel: Lokale Hilfe auf einen Klick

Einerseits wollte Todt Menschen unterstützen, die Hilfe brauchen. Andererseits war es ihm ein Anliegen, regionalen Geschäften die Möglichkeit zu bieten, weiter Umsatz zu machen. Von vielen Bäckern oder Restaurants wüssten viele gar nicht, dass sie jetzt liefern. Das wollte er ändern.

So zum Beispiel das Gasthaus Schrenk. Dort hätte man normalerweise keinen Lieferservice. „Sie haben aber viele ältere Kunden. Daher hat man sich entschieden, weiter zu kochen“, sagt Todt.

Auf der Seite sind auch Initiativen von anderen Organisationen gesammelt. So wird auf die Caritas verwiesen, die Hinweise darauf gibt, wie man in der Nachbarschaft am besten Hilfe anbieten kann.

Das Hilfsprojekt der Stadtgemeinde Zwettl „Miteinander – Füreinander“ ist ebenso verlinkt. Jede und jeder, der seine Unterstützung anbieten möchte, kann sich beim Bürgerbüro melden und wird dann weiter vermittelt: 02822/5030.

In den Vordergrund drängt sich Todt nicht. Er biete nur eine Plattform, sagt der 26-Jährige. Er habe sich gefragt, wie er seine Fähigkeiten als Webentwickler in der aktuellen Situation sinnvoll einsetzen kann. Die Seite sei noch „Work in Progress“: „Jetzt kommen immer mehr Geschäfte dazu.“