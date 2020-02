Keine Sorge über Abwanderung: „In der Pension kommen sie wieder“

Der 58-Jährige ist sicher, dass jetzt wieder mehr zurückziehen, gerade jene, die in seinem Alter sind: „In der Pension kommen alle wieder zurück. Die haben mit der Arbeitswelt abgeschlossen und genießen jetzt hier die Natur und das unbeschwerte Leben.“ Der Wirt deutet zur Budel, wo mehrere Männer miteinander tratschen: „Viele von ihnen haben in Wien gearbeitet und sind in der Pension wieder hergezogen.“

Ohne der Eigeninitiative einiger Litschauer würde es mit dem Zuzug aber wohl anders aussehen. Leopoldine Riedl ist im Ort aufgewachsen und arbeitet seit Jahrzehnten ehrenamtlich für das Hilfswerk. Als die „Hilfe und Pflege daheim“ nach Gmünd gezogen ist, hat Riedl den Verein „Leben in der Region Litschau“ ins Leben gerufen, damit Angebote wie „Essen auf Rädern“ weiter bestehen. „Das Helfen macht mir Spaß“, sagt die 73-Jährige. „Aber in so einer Stadt geht es nur miteinander.“