Zwettl verbunden mit Peru: Partnerschule braucht Hilfe

Ein Jahr verbrachte die franziskanische Ordensfrau Karina Beneder in Peru. Seit 2012 haben die Private Volksschule und die Private Mittelschule Zwettl, wo sie auch unterrichtet, die Partnerschule „Santa Bernardita“ in La Union – 1.200 Kilometer nördlich von Lima.

Die Zeit in Südamerika prägt Beneder bis heute. Und auch viele der Freundschaften von damals pflegt sie nach wie vor. So auch mit Missionar P. Juan Goicochea, durch den sie weiß, wie drastisch die Krisen-Situation in Peru ist.

Lage ist eine Katastrophe

„Er hat für seine Landsleute mit Spenden begonnen, Essenspakete mit einem Team zu organisieren, in dem vor allem Grundnahrungsmittel enthalten sind“, sagt Beneder. Für den Großteil der Bevölkerung sei die derzeitige Lage eine Katastrophe, vor allem, weil ein Großteil der Menschen dort von der Hand in den Mund lebe.