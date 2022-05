Schuldspruch für Mechaniker: Kfz-Pickerl für mangelhafte Fahrzeuge ausgestellt

Drei Jahre lang führte ein Angeklagter seinen Kfz-Betrieb im Bezirk Korneuburg, rund 8.000 Pickerln hat er in dieser Zeit laut eigenen Angaben ausgestellt. Bei zwei Fahrzeugen davon wurde dieses jedoch verliehen, ohne dass die Autos verkehrssicher waren – so urteilte ein Schöffensenat am Landesgericht Korneuburg am Montag.

Neben dem Geschäftsführer des Unternehmens, das mit Jänner geschlossen wurde, sollten sich auch zwei weitere Prüfer des Betriebs wegen Amtsmissbrauchs verantworten. Einer davon hat aktuell ein Aufenthaltsverbot, dementsprechend wird das Verfahren gesondert geführt.

Der Geschäftsführer sowie der anwesende Prüfer betonten mehrmals, dass sie ihre Arbeit nach besten Wissen und Gewissen erledigt hätten: „Es kann aber sein, dass ich etwas übersehen habe. Ich bin auch nur ein Mensch“, sagte Ersterer.