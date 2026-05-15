Schulden-Kaiser in NÖ: So ist es um das Budget in Ihrer Gemeinde bestellt

Österreichs Schuldenberg wächst trotz Sparmaßnahmen kräftig weiter, im Doppelbudget der Regierung für 2027 und 2028 sollen insgesamt 5,1 Milliarden Euro konsolidiert werden. Die Hauptlast des Budgetdefizits entfällt zwar auf den Bund, dieser hat 2025 allerdings besser performt als erwartet. Dafür zeigte die Tendenz in den Bundesländern und Gemeinden deutlich nach unten.

Besonders in Österreichs Gemeinden ging die Schuldenquote stetig nach oben. Mittlerweile hat diese sogar die Spitzenwerte der Pandemie übertroffen. 2025 machten die Schulden der Gemeinden 5,3 Prozent des BIP aus, für 2026 rechnet das Finanzministerium sogar mit 5,6 Prozent.

Finanz-Misere in St. Pölten Wer aber sind die wahren Schulden-"Kaiser" Niederösterreichs? In absoluten Zahlen thront hier die Landeshauptstadt St. Pölten einsam an der Spitze. Dort betrug die Verschuldung 2024 fast 170 Millionen Euro. Deutlich dahinter folgen Wiener Neustadt (108 Millionen Euro) sowie Amstetten (rund 79 Millionen Euro). Dass sich St. Pölten in finanziellen Turbulenzen befindet, ist bereits seit Längerem bekannt. Der kumulierte Finanzbedarf in den kommenden fünf Jahren liegt bei etwa 213 Millionen Euro. Auch heuer sollen rund 11 Millionen Euro konsolidiert werden.

Pro-Kopf-Verschuldung Wirft man einen Blick auf die Gemeinden mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung sticht eine Ortschaft hervor: Rossatz-Arnsdorf. Jene Gemeinde, die zuletzt vor allem durch die Causa Pilnacek in die Schlagzeilen geriet. Schuldenstand: Mehr als 15 Millionen Euro. Macht pro Kopf rund 14.200. Der Schuldenberg in der knapp 1.000 Einwohner großen Gemeinde hat sich seit 2019 mehr als verdreifacht. Das liegt zum Großteil auch an den Hochwasserschutz-Maßnahmen, für die in den letzten Jahren mehrere Millionen aufgewendet wurden. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung ist Rossatz in Niederösterreich jedenfalls die klare Nummer eins, liegt österreichweit sogar auf Platz fünf.

Auf den weiteren Plätzen folgen Breitenstein (Bezirk Neunkirchen) mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 10.600 Euro sowie Schönbühel-Aggsbach (8.400 Euro) im Bezirk Melk.

Am besten schneidet Leopoldsdorf (Bezirk Bruck an der Leitha) ab: Hier hat jeder Einwohner im Schnitt lediglich 15 Euro Schulden. Wie gut oder schlecht sieht es in Ihrer Gemeinde aus? Sehen Sie selbst:

Von Wien bis Oberösterreich Im Bundesländervergleich hat Niederösterreich für 2025 übrigens das drittgrößte öffentliche Defizit. Die Bundeshauptstadt Wien weist eine Neuverschuldung von fast 2,4 Milliarden Euro auf. Niederösterreich belegt mit 642 Millionen Euro Defizit hinter der Steiermark (Minus von 727 Millionen) Platz drei. Nur ein Bundesland bilanziert positiv: Oberösterreich hat ein leichtes Budgetplus von 5 Millionen aufzuweisen.