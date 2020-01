Schüler wurden mit App Vizestaatsmeister im Entrepreneurship

Wohin kann sich eine Frau wenden, wenn sie zu Hause oder am Arbeitsplatz keine Gleichberechtigung erfährt? „Call for it“ ist eine Hilfe-App, die Frauen zu Fragen der Gleichbehandlung informiert. Sie bietet eine 24-Stunden-Hotline für Fragen, informiert über Vorträge und Gesprächsrunden in der Nähe und dient als Plattform zum Austausch.

In der Theorie jedenfalls. Im AppStore gibt es sie (noch) nicht.