Traditionscafé in Mödling schließt: Konditor Gössl reicht es

1971 habe die Familie die Bäckerei übernommen und sukzessive ausgebaut, erzählt der Gastronom. Zuletzt wurde die traditionelle Mödling-Torte von Gössl gebacken, bei zahlreichen Veranstaltungen lieferte er Brötchen für das Buffet. „Ich habe einfach keine Fachkräfte gefunden“, erklärt er nun, warum er sich die harte Arbeit im Geschäft nicht mehr antun will. „Ich habe in den vergangenen zwei Jahren keinen Lehrling mehr für die Backstube gefunden.“ Auch im Verkauf habe er kaum junge Menschen durch die Lehre gebracht. Bitter jedoch: Mit Jahreswechsel verliert Mödling einen Fixpunkt in der Gastro-Szene.

Pâtisserie Schnabulerie schließt Pforten

Dabei ist Gössl nicht der Einzige, der sein Geschäft dichtmacht. Auch Christina Krug schließt nach Weihnachten die Pâtisserie Schnabulerie in der Herzoggasse um die Ecke vom Schrannenplatz. „Firmenevents, Business-Aufträge und Luxus-Hochzeiten sind immer mehr geworden. Das ist von der Kapazität her so viel, dass das Café nebenher läuft. Aber das geht nicht nebenher“, erklärt die Pâtissière. Sie habe sich den Schritt lange überlegt. Allerdings: „Die Café-Idee ist nicht gestorben, nur stillgelegt.“ Einem Franchise etwa wäre Krug nicht abgeneigt.