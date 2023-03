Schnell und gut: „Der Butcher“ liefert am besten

Nicht nur Pop-Ikone und Werbe-Testimonial Katy Perry lässt sich gerne von Lieferando kulinarisch versorgen. In Österreich zählt der Lieferdienst 1,4 Millionen Kunden und mehr als 4.200 angeschlossene Restaurants in über 400 Orten. Seit 2015 wird alljährlich das beliebteste Liefer-Lokal ermittelt. Knapp 7.000 Kunden stimmten diesmal beim Lieferando Award ab. Ausgezeichnet wurde in 14 Kategorien, vom besten Restaurant bis zum besten Dessert.

„Big Winner“ ist heuer das Burgerlokal „Der Butcher“ aus Neunkirchen. Mit seinen amerikanischen Burgern sicherte sich das Restaurant bei den Lieferando Awards 2022 nicht nur den ersten Platz in der Kategorie „Bestes Liefer-Restaurant Österreichs“, sondern wurde nebenbei auch noch als bestes Burger-Restaurant des Landes ausgezeichnet.