„Goldene“ Lehrlinge sorgen für Wirtshauskultur

Kreativität gefragt

Dabei ging es unter anderem um Kreativität, Auftreten, Umgang mit dem Gast, Serviertechnik oder auch Bierzapfen. Profi-Köche wie Philipp Essl (Landgasthaus Essl, Rührsdorf) und Markus Haag (Gasthof Haag, Haitzendorf) wachten über die Fairness beim Bewerb und standen den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite.

In der Kategorie „Küche“ ging Gold heuer an Jana Brandstetter vom Babenbergerhof in Ybbs an der Donau (1. Lehrjahr), Elena Ambrosch, Gastwirtschaft Floh, Langenlebarn , und Anna Schörkhuber vom Landgasthof Bärenwirt in Petzenkirchen (2. Lehrjahr) sowie an Richard Frühwald, Landgasthof Bärenwirt, Petzenkirchen (3./4. Lehrjahr).

Im Service-Bereich gewannen David Schneeberger, Gaststätte Figl, St. Pölten-Ratzersdorf (1./2. Lehrjahr) und Tobias Dvorak, Gasthaus Riedl-Schöner, Mank (3./4. Lehrjahr).

