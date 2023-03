Der März im Kino im Kesselhaus Krems wird besonders vielfältig

Programm

Gleich zu Beginn des Monats am 1.3. gib es im Anschluss an den Dokumentarfilm "Signs of War" ein Online-Filmgespräch mit dem niederländischen Fotografen und Dokumentaristen des Ukraine-Krieges Pierre Crom.

Anlässlich des internationalen Frauentags am 8.3. gibt es gleich zwei Produktionen: "Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen" und "Women Talking". Bei "Die Sprach von der Leine lassen" handelt es sich um eine Dokumentation von Claudia Müller. Der Film "Women Talking" von Sarah Polley thematisiert wichtige Fragestellungen betreffend Macht, Glaube, Liebe, Rache und Hoffnung. Zu sehen am 11., 12., 15. und 16. März.

Am 11.3. begrüßt das Kino im Kesselhaus mit "Culk" eine Formation rund um Sängerin und Multiinstrumentalistin Sophie Löw zum Live-Konzert auf der Bühne.

Am 17. und 18.3. ist "Festival Imago Dei" mit zwei Kurzfilmen - begleitend zum Konzertprogramm – zu Gast. Beide Filme sind bei freiem Eintritt auch ohne Konzertticket besuchbar. Um Reservierung wird gebeten unter: tickets@kinoimkesselhaus.at

Am 19.3. bietet das "Bilderbuchkino" mit drei neuen Geschichten erste Kinoerlebnisse für die Kleinsten. Das Kino im Kesselhaus setzt einen neuen Schwerpunkt mit ausgewählten Produktionen speziell für diese Altersgruppe. Am 5.3. ist auch "Winterabenteuer mit Peterson und Findus" angesetzt.

Am 30.3. lädt Diana Köhle zu einer weiteren Runde des Tagebuchslams: "Slam B - Poetry Slam". Neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer batteln sich in drei Vorrunden um einen Platz im Finale. Bereits im Vorfeld gibt es Slam Workshops an Schulen in Krems.

Mehr Infos zu Tickets und Programm unter: www.kinoimkesselhaus.at

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: