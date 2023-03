Auto steckte auf Gehweg fest: Feuerwehr befreite Fahrer in Krems

Ein Pkw auf Abwegen sorgte am Dienstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz in Krems-Stein. In seinem Notruf, den der Lenker selbst absetzte, gab er an, sich verfahren zu haben und nun auf einem Gehweg - der Anibas-Promenade - festzustecken.

Rettung über Heck

Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Lenker immer noch im Fahrzeug. "Aufgrund gesundheitlicher Beschwerden konnte er nicht eigenständig über das Heck aus dem Fahrzeug klettern", berichtete die Feuerwehr. Um dem Fahrer das Verlassen seines Autos so angenehm wie möglich zu gestalten, legten die Einsatzkräfte die Rücksitze sowie den Beifahrersitz um.