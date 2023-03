Unternehmer-Familie küsst Kult-Lokal in Wiener Neustadt wach

Jahrzehntelang war es der In-Treff für Nachtschwärmer. Sogar Ausnahmekünstler Falco war von der gemütlichen Atmosphäre zur nachtschlafenden Stunde und den „guaden Achterln“ in Stachl’s Gaststube in der Lange Gasse angetan. Das Beisl hatte in mehr als zwanzig Jahren Kultstatus bei den Wiener Neustädtern erlangt.

Fast zehn Jahre nach dem Ende des legendären Wirtshauses wird die alte Gaststätte von den Eigentümern nun aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Dazwischen waren mehrere Versuche von anderen Lokalbetreibern gescheitert, an die glorreichen Tage früherer Zeiten anzuknüpfen.

Beachclub und mehr

Unternehmerin Janine Uhl landet mit dem neuen Wirtshaus den nächsten großen Wurf in der Gastroszene. Nach dem mondänen Beachclub Himmelblau am Achtersee, der Club-Lounge Zweiraum und dem Rak-Thai-Asia-Lokal hat die Chefin der Uhl-Gastro ein neues, kulinarisches Betätigungsfeld gefunden.