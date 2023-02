Weniger Beton: Wiener Neustadt will 2023 grüner werden

Der Ruf als „Betonhauptstadt“ war Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) seit jeher ein Dorn im Auge. Laut Statistik liegt die Stadt mit 583 Quadratmetern verbauter Fläche pro Einwohner im Österreich-Vergleich an erster Stelle vor St. Pölten (576) und Villach (482). „Es stimmt aber einfach nicht“, sagt er. So gelte beispielsweise der „Naturflugplatz“ West aufgrund seiner Widmung als versiegelt, obwohl er in Wirklichkeit großteils aus Wiesenflächen bestehe.

„Mit 72 Prozent unversiegelter Fläche ist Wiener Neustadt gemessen an seiner Größe eine sehr grüne Stadt“, sagt Schneeberger. Nun soll eine „Bodenschutz-Offensive“ das Bemühen um Begrünung auch sichtbar machen. Man wolle 2023 „dort, wo es sinnvoll ist, Entsiegelungen durchführen und dort, wo Bauland- oder Verkehrsflächen-Widmungen nicht notwendig sind, in Grünland rückwidmen“, kündigt er an. Wie eben den fast 300 Hektar großen Flugplatz West sowie weitere rund 6.000 Quadratmeter im Stadtgebiet.