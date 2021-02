„Betonhauptstadt“: Bausperre beginnt erst jetzt zu greifen

Die höchste Pro-Kopf-Quote an verbauter Fläche hat Wiener Neustadt den fragwürdigen Titel „Betonhauptstadt“ Österreichs eingebracht. Um dem uneingeschränkten Wildwuchs an Beton- und Ziegelbauten einen Riegel vorzuschieben, hat die Gemeinde bereits 2019 eine generelle Bausperre für Projekte mit mehr als zehn Wohneinheiten verhängt. Nach der Veröffentlichung der aktuellen Bauträgerdatenbank kommt jedoch Kritik an der Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme auf. Denn auch 2020 wurde in keiner Stadt Niederösterreichs mehr gebaut, als in Wiener Neustadt.

Traut man den Zahlen des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, rangiert Wiener Neustadt mit 583 Quadratmetern verbauter Fläche pro Einwohner im Österreich-Vergleich an erster Stelle. Bei der Stadtgemeinde zieht man diese Daten in Zweifel. Rechnet man das gesamte gewidmete Bauland plus alle Verkehrsflächen, kommt man laut Baustadtrat Franz Dinhobl (ÖVP) auf 528 verbaute Fläche, ohne dem Flugplatz-West (Natura-2000-Gebiet), seien es „nur“ 432 . „Und der Flugplatz ist sicher keine versiegelte Fläche“, betont Dinhobl.

Einfamilienhäuser prägen das Stadtbild

Der hohe Bodenverbrauch pro Kopf komme laut dem Stadtrat daher, dass das Stadtbild von Einfamilienhäusern geprägt ist, sprich eine geringe Bewohnerdichte hat. Das solle im Sinne der Lebensqualität auch so bleiben. „Klar ist, desto größer und höher man baut, umso besser wird die Bodenbilanz“, sagt Dinhobl. Es seien derzeit aber schon ausreichend große Projekte in der Pipeline.