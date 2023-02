Gähnende Leere in der Innenstadt: Prämie für neue Geschäfte in Wr. Neustadt

Fast ein Drittel der etwa 250 Geschäftsflächen in der Wiener Neustädter Innenstadt steht leer. Laut einer Analyse des Beratungsunternehmens "Standort+Markt" waren es im Vorjahr 29 Prozent aller Innenstadt-Shops. Um dieser negativen Entwicklung entgegen zu wirken, hat sich die Stadtgemeinde eine neue Initiative zur Förderung der City überlegt.

Wie am Dienstag bekannt geworden ist, wird die bunte Stadtregierung in der Gemeinderatssitzung am 27. Februar eine „Ansiedelungs-Prämie“ beschließen, die für Neu-Ansiedlungen oder Umsiedlungen im Innenstadtbereich neue Förderungsmöglichkeiten für Unternehmer bietet. Die Förderhöhe beträgt je nach Größe des Betriebs bzw. der Investitionssumme zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Der Fördertopf ist für das Jahr 2023 mit 150.000 Euro gefüllt.