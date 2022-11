1 Million Euro für Innenstadt: Weihnachts-Gutschein in Wr. Neustadt ausverkauft

Eingelöst werden kann der Gutschein in allen Geschäften, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben, die sich innerhalb der Kurzparkzone und der „Grünen Zone“ in Wiener Neustadt befinden. Die etwa 300 Unternehmen, in denen der Gutschein eingelöst werden kann, sind mit entsprechenden Aufklebern oder Aufstellern gekennzeichnet.