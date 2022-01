Schneeschuhwandern: Ein Sport für alle

Immer öfter suchen Naturfreunde die Ruhe abseits des Rummels auf den Skipisten. Früher eine Nischensportart für echte Bergfexe, entwickelt sich das Schneeschuhwandern immer mehr zum Trend.

Ob jung, alt, fit oder weniger sportlich – das Wandern im ruhigen Weiß hat für alle etwas zu bieten. Das bestätigt auch Bernd Scharfegger, Geschäftsführer und Inhaber der Raxseilbahn: „Eigentlich kann jeder Schneeschuhwandern. Dafür braucht es auch gar keine konkreten Vorkenntnisse.“ Wenn man sich traue, könne man einfach die Schneeschuhe überziehen und losmarschieren. Dennoch beobachte Scharfegger einen regen Andrang bei den geführten Touren, die aktuell beliebter seien als je zuvor – und das trotz Corona. „Viele von den Leuten waren vorher noch nie auf einem Berg. Da ist es nur verständlich, dass sie sich ins Schneeschuhwandern einführen lassen möchten“, so Scharfegger.

Sanfte Alternative

Das Wandervergnügen im Schnee sei für alle Altersgruppen geeignet. „Wenn einem das Rodeln im Alter nicht mehr so großen Spaß macht, dann ist das Schneeschuhwandern vielleicht eine sanfte Alternative. Aber auch immer mehr Jugendliche und Familien probieren die Sportart aus.“ Das habe er unter anderem daran bemerkt, dass die Nachfrage nach Kinderschneeschuhen in den letzten Jahren deutlich gestiegen sei. Beim Verleih an der Rax habe man das Equipment für Kinder deshalb deutlich aufstocken müssen.