An der Donau setzt man auf Rad, Wein und Kultur

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Mit 1,8 Millionen Übernachtungen jährlich (Stand 2019) ist die Destination Donau der Tourismus-Hotspot in Niederösterreich. Jede vierte touristische Nächtigung fand zwischen Hainburg im Osten und dem Nibelungengau im Westen statt.

Durchwegs positive Bilanz

Zwar fiel in der vergangenen Sommersaison jede zweite Nächtigung der Region dem Coronavirus zum Opfer, laut Wachauer Hotelier und Gastronomie-Spartenobmann in der WKÖ Mario Pulker habe man aber dennoch ein „hervorragendes Geschäft gemacht“. Während viele deutsche Gäste ausblieben, habe man hingegen einen starken Zustrom aus dem österreichischen Westen verspürt. „Auch internationale Besucher aus Tschechien und Slowakei kamen häufiger zu längeren Aufenthalten“, so Pulker.

Ein Trend, den man auch in den nächsten Jahren noch halten will, wie einstimmig bei der Präsentation der Tourismusstrategie der Region bis 2025 betont wurde.