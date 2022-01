Erste Programmpunkte des Donaufestivals stehen fest

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Das donaufestival in Krems wird 2022 an zwei verlängerten Wochenenden stattfinden. Nun wurden erste Programmpunkte präsentiert. Das Festival dabei unter dem Leitmotiv "Stealing the Stolen". Auch heuer werde laut Aussendung wieder auf Ästhetiken und Vibrationen zwischen zwischen Musik, Performance, Bildender Kunst, Film und diskursiven Formaten gesetzt.