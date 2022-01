Langenloiser Kulturjahr 2022 steht in den Startlöchern

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der Start des Langenloiser Kulturjahrs 2022 steht bereits kurz bevor. Liebhaber der zeitgenössischen Musik und Literatur dürfen sich im Rahmen dessen auf das „Loisiarte“-Festival freuen, welches von 17. bis 20. März in der Loisium WeinWelt über die Bühne gehen. Durch den Frühling und die ersten Sommertage führen dann die beiden Kulturreihen „Servus Frühling in Langenlois“ und „Kultur in Langenloiser Höfen“.

Sommerprogramm

Am 2. Juli findet das Jugendkonzert „Langenlois bloomt“ statt. Damit wird gemeinsam mit „Edmund“ und „Onk Lou“ auf der Open-Air-Bühne das Sommerprogramm eingeläutet.