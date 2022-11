Schlüsselstelle für Niederösterreicher bei SPÖ in Oberösterreich

Verstärkung aus Niederösterreich hat sich die sich die Landesgeschäftsführung der SPÖ in Oberösterreich geholt. Seit 1. November ist der im Bezirk Scheibbs lebende Bernhard Wieland (45) Leiter der Kommunikation der Landespartei, die vom neuen Vorsitzenden Michael Lindner und Landesgeschäftsführer Florian Koppler geleitet wird.

Wieland, der mit seiner Familie in Randegg wohnt, hat zuletzt als Projektleiter für ein IT-Unternehmen im Eigentum der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen im Bereich E-Government gearbeitet, wo er gleichzeitig als Geschäftsführer tätig war.

Kinderfreunde

Zuvor war er zehn Jahre Geschäftsführer der Kinderfreunde Niederösterreich und studierte an der Donau-Universität bei Professor Peter Filzmaier politische Kommunikation. Er ist Vater eines achtjährigen Sohnes sowie Patchwork-Vater eines 17- und eines 14-jährigen Sohnes, wurde in einer Aussendung der SPÖ berichtet.

Wieland hat seine politischen Wurzeln in der Sozialistischen Jugend (SJ): In NÖ war er zwischen 2001 und 2009 Landesvorsitzender der SJ und ist daher bereits aus dieser Zeit Lindner und Koppler politisch und persönlich verbunden. „Bernhard Wieland steht für eine inhaltliche und methodische Öffnung der Sozialdemokratie. Er hat das theoretische wie praktische Know-how, um uns dabei zu unterstützen, neue Formen an Aktivitäten und Medien in unsere politische Arbeit zu integrieren“, erklärt Koppler zum Engagement des Niederösterreichers.