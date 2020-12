Schließfach-Millionencoup: Klagen gegen Bank

Nach dem Millionen-Coup in drei Banken in Niederösterreich und Wien gehen erste geschädigte Kunden nun mit Klagen gegen eines der Institute vor. In einigen anderen Fällen laufen aktuell Verhandlungen zwischen den Anwälten der Opfer und den Banken über Kulanzlösungen.

Wie berichtet, waren bei der konzertierten Aktion in den Geldinstituten am 13. November 68 Schließfächer ausgeräumt worden. Die Kriminellen hatten die Banken zuvor ausspioniert und die Lesegeräte für die Magnet-Zutrittskarten derart manipuliert, dass beim Einstecken der Karten die personenbezogenen Daten kopiert wurden. In den Safe-Räumen hatten die Gangster außerdem unbemerkt Kameras installiert, die die Eingabe der jeweiligen PIN-Codes filmten. Gestohlen wurden Wertsachen in zweistelliger Millionenhöhe.