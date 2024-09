Räumung zu langsam: Schlagabtausch wegen Felssturz in der Wachau

Pulker hatte gefordert, dass die Räumung mit größtem Arbeitseinsatz auch an Wochenenden und Feiertagen so rasch wie möglich stattfinden müsse. "Für die Tourismusbetriebe, Weinhauer, aber auch die Bevölkerung und ihre täglichen Bedürfnisse ist eine so lange Sperre der B33 existenzbedrohend und unerträglich“, sagte er.

Weil der in Aggsbach-Dorf lebende Spartenobmann der NÖ Wirte und Hotelbetreiber Mario Pulker die Ankündigung Landbauers und auch gleich dessen Regierungsarbeit in einem KURIER-Gespräch scharf kritisierte, wurde er aus dem FPÖ-Lager sofort heftig attackiert.

"Er selbst hängt nicht am Seil in einer steilen Böschung und bohrt 10 Meter tiefe Löcher in die Felswand. Aus der Komfortzone lässt es sich leicht reden“, wetterte Punz in einer Aussendung gegen Pulker. Landbauer lobte er wegen seiner Ehrlichkeit, den Menschen die Wahrheit zu sagen.