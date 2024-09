Felssturz in der Wachau: Wütender Protest gegen Landbauers Zeitplan

Unter schwierigsten Bedingungen, so der Experte Müllegger, soll dann das in der Wand hängende Geröll abgeräumt werden.

Er wolle zur Bevölkerung und der Wirtschaft ehrlich sein, niemand habe etwas davon, „wenn wir heute sagen, dass wir im März fertig sind und dann dauert es länger“, ahnte Landbauer, dass seine Ankündigung in der Region nicht gut ankommen wird.

Großer Schock

Für den Wirtesprecher Pulker ist der Zeitplan jedenfalls ein "No go“. „Das kann nicht sein, in Tirol und Vorarlberg, wo auch keine kleinen Berge sind, werden solche Vorkommnisse sofort mit Hochdruck behandelt. Bei uns traut sich niemand richtige Entscheidungen zu treffen. Das lassen wir uns nicht gefallen“, kündigte er gegenüber dem KURIER an.