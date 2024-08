Der Blick von oben: So verheerend ist der Felssturz in der Wachau

Die Zahlen sprechen Bände: 6.000 Kubikmeter Gestein, mit einem Gewicht von rund 12.000 Tonnen, und Einzelblöcke, die bis zu 100 Tonnen schwer sind. Diese Naturgewalt brach am 3. Juni über die B33 in Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) herein - und damit über die gesamte Urlaubs- und Ausflugsregion Wachau.