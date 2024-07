NÖ: Wassertaxi trickst die Steinlawine in der Wachau aus

Es mutet fast wie eine kurze spritzige Erlebnisfahrt an, wenn man im flotten Fährboot auf der Donau den mächtigen Felssturz bei Aggsbach-Dorf umschifft. Der am Montag in Betrieb genommene Wassertaxi-Dienst, der die Orte Aggsbach-Dorf und Aggstein an der südlichen Donauuferstraße B33 für Fußgänger und Radfahrer wieder verbindet, schlug gleich am ersten Tag ein.