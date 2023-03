Schlachter und Tierarzt vor Gericht: 213 Schafe starben qualvoll

Es sind grausame Szenen, die Fotos und Videos von Tierschützern aus dem Sommer 2021 zeigen: In einem Schlachtbetrieb in Haschendorf (Bezirk Wiener Neustadt) wurden insgesamt 213 Schafe für ein muslimisches Opferfest geschächtet – ohne die gesetzlich vorgeschriebene Betäubung und nicht gemäß den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes. Die zappelnden Tiere bluteten qualvoll aus.Jenen sechs Männern aus Wien, die an der Prozedur beteiligt waren, wird von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt deshalb Tierquälerei vorgeworfen. Am Mittwoch begann der Prozess am Landesgericht.