Massaker bei Schächtung: Prozess um 370 gequälte Tiere

Tags darauf war in der Früh und am Nachmittag eine Amtstierärztin anwesend. In dem Zeitraum sei „alles ordnungsgemäß abgelaufen“, dazwischen seien weitere 109 Schafe ohne Betäubung geschächtet worden.

Kontrollfunktion fehlte

Der amtliche Tierarzt sei entgegen seiner Pflicht nicht bei jedem Schächtschnitt anwesend gewesen und habe seine Kontrollfunktion daher nicht ausgeübt. Von Juli bis September soll einer der Angeklagten darüber hinaus weitere Schafe ohne ordnungsgemäße Betäubung geschlachtet haben.