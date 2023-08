Tierschützer wollen Jagd auf den Eichelhäher stoppen

Er ist ein Singvogel, 32 bis 35 Zentimeter lang und vor allem durch seine blau-schwarze Musterung an der Körperseite zu erkennen. Weil der Eichelhäher aber zur Familie der Rabenvögel gehören, geht es ihm nun in Niederösterreich an den Kragen. Seit 1. August ist das Tier durch die Bezirksbehörden zum Abschuss freigegeben worden. Die Organisation Tierschutz Austria legte bei Gericht Beschwerde ein.

Das begründet man damit, dass der Eichelhäher kein jagdbares Wild sei. Es seien viel eher „unsere Verbündeten für klimafitte Wälder“ und es gäbe keinen vernünftigen Grund für die Tötung. Daher bezeichnet man bei Tierschutz Austria die Verordnung als rechtswidrig. Diese gilt für alle Bezirke in Niederösterreich, außer in Krems und St. Pölten.

