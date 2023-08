Verletzter Turmfalke von Strommast in Niederösterreich gerettet

Monteure von Netz NÖ haben einen verletzten Turmfalken von einem Strommast in Öhling (Bezirk Amstetten) gerettet. Ein Anrainer hatte am Dienstag der Vorwoche die Techniker verständigt, weil der Vogel eingeklemmt war und sich nicht selbst befreien konnte. Das dehydrierte und abgemagerte Tier wurde vom Greifvogelhof in Pfarrkirchen bei Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) in Oberösterreich aufgenommen, wo es sich erholt, teilte Netz NÖ am Mittwoch in einer Aussendung mit.