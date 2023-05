Nessie: Vor 90 Jahren trat ein Zeitungsartikel den Hype um das Seeungeheuer los

„Merkwürdiges Spektakel am Loch Ness – Was war das?“ Mit dieser Schlagzeile sorgte vor genau 90 Jahren, am 2. Mai 1933, die schottische Regionalzeitung Inverness Courier für Aufsehen. Ein ortsansässiges Ehepaar fuhr gerade das Nordufer des lang gestreckten Sees entlang, als das Wasser plötzlich in Aufruhr geriet und „eine Kreatur, deren Körper an einen Wal erinnerte, sich eine Minute lang rollend und tauchend vergnügte“. Soweit der Artikel, der das Tier wenig charmant als „Monster“ bezeichnete. Er trat eine globale und bis heute anhaltende Faszination und endloses Rätselraten um den neuen Star der Kryptozoologie los.