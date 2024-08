Alkohol und Drogen: Unfall von Probeführerscheinbesitzer in NÖ

Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss ist ein 19-Jähriger am Sonntag in Sooß (Bezirk Baden) mit seinem Pkw verunfallt. Laut Polizeiangaben vom Montag war der Probeführerscheinbesitzer mit dem Wagen von der B212 abgekommen, als Grund gilt überhöhte Geschwindigkeit. Zwei 17-jährige Mitfahrer wurden leicht verletzt. Im Kofferraum des Kfz stellten Beamte eine Schreckschusswaffe sicher, ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.

Später wurde beim 19-Jährigen eine starke Alkoholisierung festgestellt, auch ein Drogenschnelltest verlief positiv. Eine Vorführung zu einer amtsärztlichen Untersuchung verweigerte der junge Mann aber ebenso wie die Mitfahrt mit der Rettung. Die beiden 17-Jährigen wurden indes in das Landesklinikum Baden transportiert.

Kurz nach einer Kreuzung war das Auto des Teenagers Sonntagfrüh von der Straße geraten und gegen einen Baum gekracht. Der Pkw überschlug sich mehrmals und blieb am Dach liegen. Die Insassen befreiten sich selbstständig aus dem Kfz.

Der beeinträchtigte Lenker ist seinen Führerschein vorläufig los. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und die Bezirkshauptmannschaft Baden werden folgen, kündigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung an.