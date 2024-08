Sieben Verletzte bei Pkw-Kollision in Niederösterreich

Sieben Insassen sind bei einem Pkw-Zusammenstoß am Sonntagabend in Mautern (Bezirk Krems-Land) verletzt worden. Eine 20-Jährige soll unmittelbar vor dem Auto eines 23-Jährigen auf die B33 gefahren sein. Bei der folgenden Kollision wurde die Lenkerin aus St. Pölten im Wagen eingeklemmt. Ein Hubschrauber flog die junge Frau ins Spital. Vier Insassen sowie der andere Lenker und seine Mitfahrerin wurden ebenfalls verletzt, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit.