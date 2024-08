Suchaktion in NÖ: Vermisster Mann wurde von Drohne entdeckt

Eine groß angelegte Suchaktion nach einem 80-Jährigen hat am Sonntag in Hofstetten-Grünau (Bezirk St. Pölten) ein erfolgreiches Ende genommen.

Der an Demenz leidende Mann wurde nach Polizeiangaben vom Montag mittels Drohne an einer steilen Wiesenböschung entdeckt. Der Pensionist war leicht benommen, aber ansprechbar. Er wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.