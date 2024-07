Schafrisse lösen im Ybbstal heftige Debatte über Wölfe aus

Die zwei blutigen Wolfsattacken auf Schafe waren beim Zeughausfest der Freiwilligen Feuerwehr in Hollenstein/Ybbs am Wochenende das Diskussionsthema schlechthin.

Für einen Vortrags- und Diskussionsabend der FPÖ am kommenden Donnerstag ist die Stimmung jedoch schon im Vorfeld massiv aufgeheizt.

Der Wolf, der für den Tod von neun Schafen und Lämmern am Königsberg verantwortlich gemacht wird, verhielt sich in den vergangenen Tagen im Mostviertel zwar ruhig.

Keine Vorkommnisse

"Die Tiere sind über Nacht in Ställen, vom Wolf haben wir zuletzt wenig wahrgenommen“, berichtet Landwirt Georg Schnabler, dessen Hof in der Vorwoche ebenfalls betroffen war: Ein Schaf wurde nahe seines Taucherreith-Hofs gerissen und zu einem Teil auch gleich an Ort und Stelle gefressen.