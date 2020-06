Schäden der Flut summieren sich

Für Chaos sorgt das Hochwasser im Zugverkehr, wie Wolfgang und Ingrid Zischinsky erfahren mussten. Sie wollten Donnerstagfrüh mit dem Autoreisezug von Wien nach Feldkirch fahren und erfuhren erst vor Ort, dass das nicht möglich ist. Zwei Tage zuvor wurde ihnen das Gegenteil versichert. „Wir haben uns bereits angestellt, als eine Dame vom Zugpersonal fragte, was wir hier machen“, erzählt Ingrid Zischinsky.

„Wir möchten uns dafür in aller Form entschuldigen“, sagt ÖBB-Sprecher Michael Braun. Schuld am Chaos dürften die deutschen Kollegen sein. Sie meldeten am Sonntag, dass die Strecke über Deutschland befahrbar ist, zogen das später aber wieder zurück. „Es gab ein Zeitfenster, in dem man buchen konnte und die Auskunft bekam, dass die Züge fahren“, erklärt Braun. Um Reisende auf Probleme – derzeit zwischen Kufstein und Salzburg, Saalfelden und Hochfilzen, Lend und Taxenbach sowie Bischofshofen und Radstadt – hinzuweisen, wurde das ÖBB-Callcenter aufgestockt.

Wetter und Verkehrsnachrichten auf KURIER.at