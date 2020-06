Noch keine Entspannung: Trinkwasser verseucht, Straßen überflutet

„Wir haben uns kurz überlegt, wie wir damit umgehen, und haben gehandelt“, sagt Lucia Stadler, Leiterin des St. Koloman-Kindergartens in Stockerau. Die Zahnputzbecher der Kinder wurden weggeräumt und die Wasserhähne abgedeckt. „Wir haben den Kindern dann in Gesprächsrunden erklärt, warum das jetzt anders ist“, sagt Stadler.

Im Wein- und Waldviertel standen in der Nacht auf Dienstag Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz. Unglaubliche 35 Liter Regen waren pro Quadratmeter gefallen. Dramatisch war die Situation vor allem in Jetzelsdorf, Haugsdorf und Auggenthal im Pulkautal. Einige Straßen, wie etwa die Hauptstraße in Haugsdorf, standen 40 Zentimeter unter Wasser. Keller wurden überflutet, Häuser mussten mit Sandsäcken vor den Wassermassen geschützt werden. Der Pegel der Pulkau stieg kurzfristig rasant an.

In Vorarlberg waren am Dienstag nach anhaltenden Regenfällen ebenfalls mehrere Feuerwehreinsätze notwendig. In Bezau im Bregenzerwald trat in der Früh der Dorfbach über die Ufer.