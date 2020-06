Experte warnt vor Gelsenplage

„ Gelsen gehen zu Recht jedem auf die Nerven“, sagt Mark Hofstetter, Obmann des Vereins GEBL ( Gelsenbekämpfung Leithaauen). Seit 2010 versucht der Chemiker gegen die Gelseninvasion in insgesamt zwölf Orten im Leithagebirge (Bruckneudorf, Ebergassing, Höflein, Berg, Potzneusiedl, Rohrau, Enzersdorf, Götzendorf, Prellenkirchen, Trautmannsdorf, Mannersdorf, Bruck/ Leitha) anzukämpfen. „Man muss den Gelsen die Brutmöglichkeit wegnehmen“, sagt Hofstetter. Doch so einfach, wie es sich anhört, ist die Bekämpfung der Insekten freilich nicht.

Noch bevor die Larven schlüpfen, werden die Eier der Gelsen vernichtet. Dazu wird der Wirkstoff BTI – ein ökologisches Insektizid – in die Brutstätten der Gelsen gespritzt und die rasche Vermehrung der Insekten kann gestoppt werden.

Viel Spielraum für die Vernichtung bleibt dem Verein nicht: „Wir haben ein Zeitfenster von zirka 14 Tagen, in denen wir die Larven bekämpfen“, sagt Hofstetter. In jenen Orten, in denen BTI angewendet wird, sei die Population der Gelsen weitaus geringer als in Orten, wo BTI nicht angewendet wird.

2013 ist der Kampf gegen die Gelsen noch mühsamer, als in einem „normalen“ Jahr: Zu den Überschwemmungsgelsen kommt der Anstieg an Hausgelsen noch dazu.