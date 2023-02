Zehn Monate Haft für brutale Attacke bei Stadtfest in NÖ

Der Besuch des Herzogenburger Stadtfestes im Juni des Vorjahres wird einem 17-Jährigen noch lange in bitterer Erinnerung bleiben. Der Bursche wurde bei dem Fest von einem 27-Jährigen brutal attackiert, der Angreifer schlug dem Opfer ein Glas ins Gesicht. Bis heute leidet der 17-Jährige unter den Folgen des Vorfalls. Laut seiner Anwältin absolviere er eine Therapie, noch immer sei sein Gesicht vernarbt.

Am Montag wurde dem Beschuldigten am Landesgericht St. Pölten der Prozess gemacht. Dabei ging es allerdings nicht nur um die Attacke, die der Angeklagte auch eingestand. An viel konnte sich der 27-Jährige aber nicht mehr erinnern, er gab an, sturzbetrunken gewesen zu sein.