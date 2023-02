Unfall in Bäckerei: Frau wurde in Teigknetmaschine eingeklemmt

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am vergangenen Wochenende in einer Bäckerei in Böheimkirchen im Bezirk St. Pölten.

Laut Feuerwehr geriet eine Frau mit ihrem Arm in eine Teigknetmaschine und wurde eingeklemmt. Die Einsatzkräfte waren zum Glück rasch zur Stelle und konnten die Mitarbeiterin wieder aus der Maschine befreien.