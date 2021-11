Trauer um verunglückten Staatsanwalt und Wohltäter

Der 47-jährige Wurzer war am Nationalfeiertag bei einer Bergtour am Hochtor im steirischen Gesäuse, auf der er allein unterwegs war, abgestürzt und tödlich verletzt worden. Am Donnerstag wird der dreifache Familienvater in Winklarn begraben. Er hinterlässt eine Ehefrau und drei Kinder im Teenageralter.

Großes Engagement

Wurzer war zeitlebens, zuerst in seiner Heimatpfarre Amstetten Herz Jesu, sowie nach der Übersiedlung in Winklarn ein höchst aktiver Mitarbeiter. In Amstetten leitete er die Jungschargruppe oder war als Nikolaus-Darsteller unterwegs und er unterstützte den Pfarrer bei der Ministrantenarbeit. „Er war für Arbeit und Ratschläge immer zur Stelle, wenn man ihn brauchte“, sagte Pfarrer Roman Stadelmann in einer Laudatio der Pfarre. In Winklarn galt Wurzer als beispielhafter und stolzer Familienmensch, war Lektor bei Gottesdiensten und als Pfarrgemeinderat aktiv. Viel Energie widmete er auch hier den Ministranten, organisierte Ausflüge, die Ratschenaktion vor Ostern oder die Sternsingeraktion.