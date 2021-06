St. Pöltner Festival zeigt, wie zeitgenössisch Barock ist

Dass das Festival heuer wirklich durchgeführt werden kann, grenzt für Berchotteau, wie auch dessen Motto („Believe in Magic“) verrät, an Magie. „Ein digitales Barockfestival war für uns nicht denkbar. Unsere Konzerte leben vom Austausch zwischen Musikern und Publikum“, so die Veranstalter.

Magie für zu Hause

Zusätzlich zum Vergnügen für die Ohren wird auch etwas für die Augen geboten werden, wie unter anderem die Tanz- und Puppenspielproduktion „Der Reigen“, für die das Festival am 9. Juni in der Bühne im Hof gastiert.

Die Magie des Festivals zieht sich von der Bühne bis hin zur Kommunikation. Das Cover vom Festivalbuch wird diesmal dank Augmented Reality und einer Handy-App auf magische Weise zum Leben erweckt.

Programm und Infos: www.barockfestival.at