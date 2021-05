Kino und Open-Air-Konzerte in St. Pölten diesen Sommer

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Nach fast sieben Monaten Kultur-Lockdown dürfen die Kinos am 19. Mai öffnen. Darunter auch das Cinema Paradiso in St. Pölten. Zutrittstests, Registrierungspflicht, FFP2-Maskenpflicht sowie Abstandsregeln begleiten einen durch ein sicheres Kinoerlebnis. Auch der Schanigarten und die Cinema Bar am Rathausplatz in St. Pölten wird eröffnet.

Im Cinema Paradiso hat man die Zeiten der Schließung genützt. Die Sessel im Saal eins und drei wurden mit neuen Stoffen überzogen, das gesamte Kino wurde neu ausgemalt und es gibt eine neue Tonanlage im Saal eins.

Film-Vorschau Sommer und Herbst

Ab 19. Mai werden preisgekrönte Filme im Cinema Paradiso gezeigt.

Der Rausch wurde mit dem Oscar für den besten internationalen Film ausgezeichnet. Vier Freunde wagen ein Experiment, bei dem sie konstant 0,5 Promille Alkohol im Blut haben.

Quo Vadis, Aida? erzählt von einer Dolmetscherin im UN-Lager in der bosnischen Kleinstadt Srebrenica 1995.

Regisseur Arash T. Riahi führt das Publikum mit Fuchs im Bau in den Jugendtrakt einer Wiener Haftanstalt.

In der melancholischen Komödie Ich bin dein Mensch wird ein humanoider Roboter entwickelt, der der perfekte Lebenspartner sein soll.

Frances McDormand spielt in Nomadland eine freiheitssuchende Nomadin – der Film ist großer Oscar-Gewinner 2021.

Minari ist ein Film über die Herausforderung, die eigene kulturelle und familiäre Verwurzelung und seine Identität zu vereinbaren.

Genaue Startdaten und Filmzeiten finden Sie auf cinema-paradiso.at

Live-Veranstaltungen

Auf der Open-Air-Bühne am Rathausplatz werden ab 17. Juni Vorstellungen von nationalen sowie internationalen Künstlerinnen und Künstlern gezeigt.

Am 1. Juli steht das Trio Folkshilfe auf dem Programm.

Der Schauspieler, Kabarettist und Musiker Manuel Rubey liest am 11. Juli aus seinem Buch „Einmal noch schlafen, dann ist morgen“.

Willi Resetarits & Stubnblues Allstars kommen am 15. Juli auf die Open Air Kino Bühne.

Am 21. Juli wird der Abend von Tagebuch Slam gestaltet.

Hubert Achleitner alias Hubert von Goisern liest am 3. August aus seinem Roman „flüchtig“.

Mit „Unser Österreich/Zirkus“ kommen Ernst Molden und Der Nino aus Wien am 8. August auf den Rathausplatz.

Weitere Veranstaltungen kommen laufend hinzu: