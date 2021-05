Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Dachgeschosswohnungen sind in Österreich begehrt. Laut einer Erhebung von IMMOunited, die sich diese Wohnungen in den Landeshauptstädten angesehen hat, sind die teuersten in Wien, gefolgt von Salzburg und Innsbruck.

Der Durchschnittspreis ist in St. Pölten am niedrigsten: Um 210.000 Euro bekommt man eine Wohnung im Dachgeschoss. Wenn man auf das Dachgeschoß verzichtet, zahlt man in der Landeshauptstadt im Durschnitt für eine Wohnung 141.000 Euro.